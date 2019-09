Vier Schulen : AOK verleiht Förderpreis für Gesundheitserziehung

Stolze Preisträger bei der AOK-Verleihung zum Förderpreis „Starke Kids“ in der Aula der Theodor-Wuppermann-Schule. Foto: AOK

Leverkusen ,,Liebe geht durch den Magen“ – mit Ernährungstipps für Eltern und Kinder, gemeinsamen Mittagessen, täglichen Bewegungsangeboten und einem selbst geschriebenen und inszenierten Theaterstück haben die Erzieherinnen der „Städtischen Tageseinrichtung für Kinder und Familienzentrum NRW“ so manches auf den Weg gebracht.

Das Projekt erschien der AOK preiswürdig und wurde gemeinsam mit drei anderen Projekten mit dem „Starke-Kids-Förderpreis“ bedacht. Damit will die Krankenkasse in der Öffentlichkeit auf ihre Anliegen zur gesunden Ernährung aufmerksam machen. Die Gewinnsumme von 6000 Euro wird unter den vier Gewinnern aufgeteilt. Jeder erhält 1500 Euro für die Fortführung seiner Gesundheitsaktivitäten. Stadtdezernent Marc Adomat und der stellvertretende AOK-Regionaldirektor Dirk Schurawitzki begleiteten die Preisverleihung in der Mensa der Theodor-Wuppermann-Schule.