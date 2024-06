„Umfassend geständig“ Anschlag auf Leverkusener Weihnachtsmarkt geplant – Haftstrafe für 15-Jährigen

Das Urteil fiel am Freitag unter anderem wegen Verabredung zum Mord und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Dem Gerichtssprecher zufolge äußerte sich der nicht vorbestrafte Jugendliche in dem Prozess „umfassend geständig“. Wegen des jungen Alters des Angeklagten wurde ohne Öffentlichkeit vor einer Jugendkammer verhandelt. Der Angeklagte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, deren Fortdauer wurde angeordnet.