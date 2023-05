Verkehr an der Marienschule Leverkusen-Opladen Eine Woche ohne Elterntaxi - ein Selbstversuch

Es ist jeden Morgen das gleiche Bild. Zwischen 7.45 und 8 Uhr staut sich der Verkehr an der Fürstenbergstraße. Ankunft der Elterntaxis, die kurz anhalten oder sich noch in eine Parklücke quälen, um kurz vor Schulbeginn ihre jungen Fahrgäste abzusetzen. Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann leicht in eine gefährliche Situation geraten. Vor vielen anderen Schulen ist die Situation besonders am Morgen ähnlich.