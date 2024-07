Außenministerin Baerbock in Leverkusen „Darf ich mal eben ... einen Salto?“

Die Sportlerin wäre gerne noch geblieben. Die Außenministerin musste weg. Der nächste Termin bei der ESA-Dependance in Köln. Im Amt als Außenministerin war Annalena Baerbock am Dienstagmorgen (30. Juli 2024) beim TSV Bayer 04 Leverkusen. Die Grünen-Politikerin ist auf Sommer-Deutschlandreise. Ende vergangener Woche hatte sie Termine in Hamburg und Flensburg, Montag war sie in Bochum. Dienstagmorgen steht der mittelblaue Bus des Auswärtigen Amtes an der BayArena. Schiebt Baerbock auch noch schnell eine Stadionbesichtigung beim Deutschen Meister ein?