Erstmals in Leverkusen Anmelden für den Christopher Street Day

Der Umzug startet um 13 Uhr an der Saarstraße, Ecke Mülheimer Straße. Er führt über die Mülheimer Straße in Richtung Schlebusch-Zentrum und biegt dann in die Fußgängerzone ab. Danach verläuft die Route zur Gezelinallee, wo sich die Demonstration auflöst. Von dort gelangen die Teilnehmer schnell zum Straßenfest, zur Infomeile und zur Bühne. Im Anschluss an den Umzug am Samstag gibt es eine Kundgebung und ein Bühnenprogramm.