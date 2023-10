Laufen und Spaß in Leverkusen Wer trägt den hässlichsten Weihnachtspullover?

Bei dem vorweihnachtlichen Lauf geht es nicht um Leistung und Rekorde. Jeder Teilnehmer bestimmt sein Tempo selbst. „Die Gemeinschaft und die Freude am Laufen stehen beim Ugly Christmas Sweater Run im Vordergrund, am liebsten in verrückt-schönen Weihnachtsoutfits“, heißt es in der Ankündigung des Sportparks weiter.