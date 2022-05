Auch in Leverkusen und Leichlingen : An diesem Montag startet die „U18-Wahl“ in Schulen und Jugendtreffs

Leverkusen/Leichlingen Für den Landesjugendring ist die Aktion mehr als eine rein symbolische Aktion. Kinder und Jugendliche erleben einen Wahlakt. Zudem soll die Forderung nach einer Absenkung des Wahlalters untermauert werden.

Den Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben will der Landesjugendring NRW – und das zur bevorstehenden Landtagswahl auch wieder ganz konkret. Deshalb lädt er den Nachwuchs ab diesen Montag ein zur U18-Wahl. In mehr als 350 Wahllokalen in ganz NRW können die bei der Landtagswahl am 15. Mai nicht wahlberechtigten Kinder und Jugendlichen ihre Stimme abgeben. Die U18-Wahl läuft bis Freitag, 6. Mai. In Leverkusen kann unter anderem gewählt werden in der Pestalozzischule, im Rathaus und in der evangelischen Jugendkirche, in Leichlingen im Schulzentrum Am Hammer.