Andreas Mohr hat Leverkusener Fans im Visier Der Fotograf der Nordkurve

Seit 2001 gibt’s seine Seite „Lev-Rheinland“, auf der sich nach all den Jahren Bilder aus drei Jahrzehnten befinden. Insgesamt schätzt Mohr seine digitale Sammlung auf rund 180.000 Aufnahmen – wobei in diese Zahl bereits ausschließlich die zuvor selektierten Fotos eingeflossen sind. Die Fotografie mit all ihren kreativen Möglichkeiten schafft einen Ausgleich zu seinem Bürojob im Chempark. „Sport macht mir dabei am meisten Spaß“, erzählt Mohr, „ich fotografiere gerne Fans, die Emotionen zeigen.“