Einsatz in Leverkusen Anbau eines Wohnhauses in Flammen

Die Feuerwehr hat am Donnerstagmorgen auf der Straße Am Steinberg einen Brand im Anbau eines Wohnhauses gelöscht. Der Rettungsdienst brachte eine durch Rauchgas verletzte Person in eine Klinik. Der Anbau ist einsturzgefährdet und muss geräumt werden. Das berichtet eine Sprecherin der Feuerwehr. Gegen 10.45 Uhr war der Alarm bei der Leitstelle eingegangen. Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr rückten zum Einsatzort aus und stellten dabei fest, dass sich der Brand auch in der Zwischendecke ausgebreitet hatte, was die Löscharbeiten schwieriger und umfänglicher gestaltet.