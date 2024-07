Ehemaliges Hotel in Leverkusen Neuer Pächter für die Villa Weskott

Es war Liebe auf den zweiten Blick. Als Ralf Hampe mit seiner Firma nach der Flut 2021 die Sanierungsarbeiten in der Villa Weskott übernahm, „war das zunächst einfach nur ein Auftrag“, erzählt Hampe. „Nie wäre ich zuerst auf die Idee gekommen, das zu tun, was wir jetzt vorhaben.“ Besagte Idee bahnte sich eineinhalb Jahre später doch ihren Weg und reifte im Kopf von Hampe heran. Er ist der neue Pächter der denkmalgeschützten Villa an der Rat-Deycks- beziehungsweise Fürstenbergstraße, die offiziell Weskott’sche Villa heißt, viele aber auch unter dem Begriff Villa Fürstenberg kennen. Oder das historische Gebäude gleich mit der daran angegliederten Stadthalle verbinden.