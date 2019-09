Streitigkeit am Amtsgericht : Mann soll Auffahrunfall provoziert haben

Streitigkeit am Amtsgericht

Leverkusen Das Amtsgericht sollte herausfinden, ob ein 49-Jähriger einen Unfall in Quettingen bewusst herbeiführte.

Ein Auffahrunfall an der Kreuzung Borsigstraße/Fixheider Straße vom 27. August 2018 beschäftigte jetzt das Amtsgericht in Opladen. Ein Mann soll beim Einbiegen auf die Stadtautobahn seinen Wagen derart abrupt zum Stehen gebracht haben, dass der darauffolgenden Fahrer ins Heck des vermeintlichen Unfallverursachers stoß.

Das ganze Dilemma soll laut Anklage bereits an der nahegelegenen Ampel auf der Quettinger Straße seinen Anfang genommen haben. Dass das spätere Opfer während der dortigen Grünphase nicht gleich losfuhr, habe den beschuldigten 49-Jährigen so in Rage versetzt, dass er sich gezwungen sah, dem Verursache einige hundert Meter später eine Lektion zu erteilen.