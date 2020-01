Amtsgericht Leverkusen : Gericht verhängt Geldstrafe nach sexueller Belästigung

Leverkusen Es gibt Fälle, die sind für das Amtsgericht Leverkusen nur schwer zu bewerten. Nicht, weil sich der Sachverhalt als sehr kompliziert darstellt, sondern weil die Lebensumstände des Beschuldigten besonders sind.

So geschehen bei einem Mann, der auf betreutes Wohnen angewiesen ist – und sich in jenem Wohnheim vor den Augen einer Mitbewohnerin befriedigte.

Wegen dieser exhibitionistischen Handlung musste sich der 62-Jährige Grieche nun verantworten. Wann sich der Vorfall genau zutrug, konnte laut Anklageschrift nicht mehr genau bestimmt werden, der Zeitpunkt soll aber Mitte 2018 liegen. Der Mann war zu dem Zeitpunkt bereits vermindert schuldfähig, da er an Schizophrenie und einem gestörten Sexualverhalten leidet.

Er bestritt die Vorwürfe nicht und sagte: „Das war so. Aber eigentlich bin ich ja unschuldig.“ Die Verteidigung untermauerte, der Mandant habe mit der Leiterin der Einrichtung gesprochen – und sei sich seinem Fehlverhalten bewusst gewesen. „Er sagt dann immer, dass er ein böser Junge war“, berichtete der Rechtsbeistand.

Das Gericht wollte wissen, ob Wiederholungsgefahr bestehe. Dem 62-Jährigen war die Verhandlung merklich unangenehm. Kurz darauf schalteten sich zwei Mitarbeiterinnen der Leverkusener Betreuungseinrichtung ein, die den Mann begleitet hatten und in den Zuschauerreihen saßen. Sie berichteten: „Wir mussten umstrukturieren!“ Das bedeutet: In der Einrichtung, die bisher über gemischte Etagen verfügte, auf der also Männer und Frauen gemeinsam wohnten, wurde ein reines Männerstockwerk eingerichtet.