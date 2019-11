Amtsgericht : Streit ums Kind endet in Angst und Gewalt

Streit ums Kind endet in Angst und Gewalt

Das Amtsgericht in Opladen. Foto: Uwe Miserius/UM

Leverkusen 23-jähriger Asylbewerber musste sich vor Gericht gleich wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Wegen gleich mehrerer Straftaten wurde ein Mann aus Leverkusen vor dem Amtsgericht angeklagt. Betroffen sollen seine Ex-Freundin und ein Autokäufer gewesen sein. Diese soll er körperlich angegriffen und genötigt haben, in einem Fall wurde ihm gar räuberische Erpressung vorgeworfen. Die stundenlange Verhandlung warf zwischenzeitlich mehr Fragen auf, als sie beantworten konnte. Am Ende gab es ein klares Urteil.

Am 5. November 2018 soll der 23-jährige Asylbewerber laut Anklageschrift seine Ex-Freundin vor einer Asylunterkunft angegriffen haben. Dabei ging der Streit um das gemeinsame Kind und dessen Lebensverhältnisse. Der Mann wollte 50 Euro von seiner E-Freundin haben. Rund ein halbes Jahr später soll er der Frau gedroht haben, sie zu überfahren, angeblich weil sie ihm seit einigen Jahren den Umgang mit der gemeinsamen Tochter verweigert.

Der 23-Jährige bestreitet die Tatvorwürfe. „Die hasst mich, die hasst mich einfach“, führte er als Begründung an. Außerdem gehe er arbeiten, mit ihr um Geld zu streiten, habe er nicht nötig. Das Verhalten seiner Ex gegenüber, das ihm vorgeworfen werde, schmälere seine Aussichten, seine Tochter sehen zu können. Für ihn, so betonte er, mache das keinen Sinn.