Termin am Amtsgericht Leverkusen : Polizei ertappt 26-Jährigen mit 30 Gramm Drogen

Leverkusen Am 24. Januar wurde ein 26-Jähriger mit einer größeren Menge Marihuana von der Polizei aufgegriffen. Die Beamten fanden bei der Routinekontrolle rund zehn Gramm Marihuana und fast 20 Gramm Haschisch. Der Angeklagte wurde unter laufender Bewährung mit den Betäubungsmitteln erwischt. Jetzt musste er sich vor dem Amtsgericht Leverkusen rechtfertigen.

In der Folge habe er sich um einen Therapieplatz bemüht, aber aufgrund der Corona-Pandemie keinen erhalten. Ein Aufenthalt bei der Familie in Polen habe ihm dann die Augen geöffnet. „Ich habe gemerkt, was wirklich wichtig ist im Leben“, stellte er klar. Er sei seit sechs Monaten clean, wolle auf eigenen Füßen stehen, den Führerschein machen und unabhängig werden. „Das wird mal Zeit“, sagte er einsichtig. Sein Bewährungshelfer, zu dem er laut des Pädagogen einen guten Kontakt gepflegt hatte, stellte ihm ein mäßiges Zeugnis aus. Zwar habe der Beschuldigte für ein Jahr einen Job bei einer Zeitarbeitsfirma gehabt, diesen dann aber wieder verloren. Die Übernahme klappte nicht. In der Folge sei er etwas antriebslos gewesen. Die Motivation einen neuen Job zu finden, habe es kaum gegeben. Das habe wohl auch am Drogenkonsum gelegen. Nun habe er seit kurzem eine Festanstellung.