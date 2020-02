Schwerer Diebstahl : Mann verkauft gestohlenes E-Bike – Bewährung

Leverkusen (brü) Langjähriger Drogenkonsum rafft nicht nur den Körper dahin, er frisst auch ein gewaltiges Loch in den Geldbeutel seiner Opfer. Über eine besonders dreisten und zugleich auch traurigen Art der Beschaffungskriminalität musste jetzt das Amtsgericht Leverkusen urteilen.

So gab der Drogensüchtige den Vorwurf auch vor Gericht schnell zu. „Ich weiß, dass das Mist war“, sagte er zu seinem Verhalten. Er habe an jenem Tag sein Geld, das er vom Amt bekommt, verloren, seine Taschen seien völlig leer gewesen. Noch am Morgen desselben Tages habe er Flaschen gesammelt – viel sei dabei aber nicht rumgekommen. „Ich musste sehen, dass ich irgendwie an Geld komme“, bekräftigte der Angeklagte seine Situation vor dem Richter. Unbekannt ist der Mann dem Gericht nicht, ist er doch bereits einschlägig vorbestraft. Dazu verhalf ihm auch seine rund 20-jährige Drogenkarriere, die ihn schließlich in die derzeitige Obdachlosigkeit trieb. Die stellt ein großes Problem dar, so betonte es die Betreuerin des Mannes in ihrer Aussage: „Es ist sehr schwer, jemanden aus der Obdachlosigkeit in eine Therapie zu bekommen.“ So zögen sich ihre Bemühungen bereits seit einiger Zeit hin.