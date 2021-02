Amtsgericht Leverkusen : Geldstrafe für Handel mit Kinderpornografie

Der 22-Jährige musste sich vor dem Amtsgericht in Opladen verantworten. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen Ab dem 2. Oktober 2018 sendete ein mittlerweile 22-Jähriger in fünf Fällen über mehrere Monate hinweg Videos mit kinderpornografischem Inhalt über einen Kurznachrichtendienst an andere. In seinem Verfahren am Amtsgericht Leverkusen beteuerte er nun, das gezeigte Geschehen hänge nicht mit seinen sexuellen Neigungen zusammen.

Die Staatsanwaltschaft machte dem Mann zum Vorwurf, die Daten anderen Menschen zugänglich gemacht zu haben. Zudem wurde auf seinem Mobiltelefon ein weiteres Video gefunden. Die Dateien zeigten homosexuelle Handlungen. Der 22-Jährige galt zum Tatzeitpunkt als Heranwachsender. Es kam Jugendstrafrecht in Betracht.

Der Angeklagte gab die Taten gleich zu, betonte aber, von den Inhalten nicht erregt zu werden. „Es war mir nicht klar, was das für Auswirkungen hat“, sagte er. Sein Verteidiger versuchte es dem Gericht mit jugendlichem Humor und Leichtsinn zu erklären, und er bekräftigte: „Das war eine schwachsinnige Idee.“ Erst im Nachhinein sei ihm klar geworden, was er damit anrichte.

Die Staatsanwältin, die erfahren im Umgang mit jenem Strafbestand ist, glaubte der Einlassung des Beschuldigten, redete ihm ins Gewissen: „Das sind keine Jux-Videos.“ Durch sein unbedachtes Verhalten fördere er einen Markt. Nicht nur, dass die Opfer in den Videos missbraucht wurden, die Dateien seien auch ewig im Netz zu finden. Nicht nur diese Worte, auch das Verfahren in seiner Gänze hinterließen bei dem 22-Jährigen Eindruck. Ihm waren seine Taten merklich unangenehm und peinlich. Er versicherte: „Ich bereue das zutiefst.“