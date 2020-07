Marihuana in der Wohnung : Angehender Erzieher mit Drogen erwischt

Marihuana in der Wohnung

Leverkusen/Leichlingen Ein 24-Jähriger aus Leichlingen holte sich selbst die Polizei ins Haus, die entdeckte dort allerdings Rauschgift im Schrank der Schwester. Der Mann musste sich jetzt vor dem Amtsgericht in Leverkusen verantworten.

Ausgerechnet bei einem angehenden Erzieher haben Polizisten Drogen sichergestellt. Gemeinsam mit seiner Schwester musste sich der 24-Jährige aus Leichlingen vor dem Amtsgericht Leverkusen verantworten. In der von den Geschwistern gemeinsam genutzten Wohnung waren die Beamten der Polizei bei einem Einsatz in einem anderen Fall auf starken Marihuana-Geruch aufmerksam geworden. Nach der Androhung einer Durchsuchung mit Spürhunden übergab ihnen der 24-Jährige die Drogen, Verpackungsmaterial und Reste von Cannabispflanzen.

Dabei waren die Polizisten am 18. März 2019 von den Geschwistern selbst gerufen worden. Der Grund wurde vor Gericht nicht genannt. Erst durch Zufall fielen die Drogen den Beamten in die Hände. Genauer handelte es sich um geringe Mengen und den Stängel einer Cannabispflanze. Vor dem Amtsgericht nahm der Bruder des Geschwisterpaares seine jüngere Schwester in Schutz. Sie habe nichts von den Drogen gewusst.