Amtsgericht Leverkusen : 1000 Euro Geldstrafe für Fahren ohne Führerschein

Opladen Ein 24-Jähriger hat sich in kurzer Zeit etliche Vergehen zu Schulden kommen lassen. Nun muss er sich vor Gericht verantworten und kassierte eine deftige Strafe.

Gegen Ende der Verhandlung versuchte ein junger Angeklagter, vor dem Amtsgericht Leverkusen seine Haut zu retten. „Es kommt nie wieder vor – wirklich“, sagte er eindringlich. Bis zu dem Vorfall, für den er sich nun vor Gericht verantworten musste, war in seinem Leben einiges nicht nach Plan gelaufen. Zuletzt war er der Justiz gleich dreimal in kurzer Zeit aufgefallen. Der jüngste Vorfall: Er war ohne Führerschein unterwegs.

Laut Anklage befuhr der 24-Jährige am 9. Januar dieses Jahres unter anderem die Straße Hardt in Langenfeld mit einem SUV der Marke BMW. Beamte der Polizei hatten den Mann angehalten und kontrolliert. Der konnte keinen Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Fakten sprachen für sich. So blieb dem Rheindorfer nichts anderes übrig, als seine Tat einzuräumen. „Ich weiß, dass das keine Entschuldigung ist“, berichtete er kleinlaut, dennoch auf der Suche nach einer möglichen, vor allem glaubhaften Rechtfertigung. „Ich hatte an dem Tag Schule. Und mein Lehrer hat gesagt, ich dürfe nicht noch einmal zu spät kommen.“