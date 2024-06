Insekten-Invasion in Steuerungskasten in Leverkusen Ameisen legen Ampelkreuzung lahm

Diese Geschichte hätte sich kein Comedian besser ausdenken können: Am Wochenende und bis zum Montagvormittag war die Ampelanlage an der Kreuzung Düsseldorfer und Haus-Vorster-Straße nicht in Betrieb. Für Autofahrer wurde das gerade am Montagmorgen im Berufsverkehr zur Geduldsprobe. Wer aus der Haus-Vorster-Straße auf die Düsseldorfer Straße nach links Richtung Opladen abbiegen wollte, brauchte guten Nerven. Und Zeit.