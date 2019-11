Freizeittipps : Dick & Doof, Abenteuer und Märchen

Wolfgang Günther vom „Laurel & Hardy Museum“ lädt ein zu einer Reise in die Welt von „Dick und Doof“. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Am Wochenende ist in der Region wieder eine Menge los. Eine kleine Auswahl haben wir für Sie zusammengestellt.

Besinnlich, lustig oder spannend sind die Veranstaltungen, unter denen Interessierte am kommenden Wochenende wählen können.

Ein Märchenerzähler ist da, ebenso eine Gobelin-Weberei und Kunsthandwerker aus der Region: beim 8. Vorweihnachtlichen Markt in der Lambertsmühle in Burscheid am Samstag, 23. November, gibt es von 11 bis 18 Uhr jede Menge zu sehen und zu bestaunen. Ein Pendelbus fährt von 11 bis 17 Uhr halbstündlich die Strecke Burscheid Markt – Lambertsmühle und zurück.