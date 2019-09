Ab 10 Uhr : Heute heulen die Sirenen

Die Sirenen werden getestet. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Am heutigen Donnerstag, 5. September, findet zum zweiten Mal der landesweite Warntag statt. Dabei werden in ganz NRW sämtliche Warnmittel erprobt – so auch in Leverkusen. Ziel ist, die Bevölkerung für das Themenfeld „Warnung“ zu sensibilisieren und Informationen und Tipps zu geben, damit Bürger im Ernstfall richtig reagieren können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Leverkusen werden um 10 Uhr die neun Sirenen ausgelöst, die einen Bereich von circa zwei Kilometern um den Chempark, das Industriegebiet Fixheide sowie Teile von Schlebusch und Quettingen abdecken. Um 10 Uhr beginnt das Signal „Entwarnung“ (eine Minute Dauerton), um 10.06 Uhr folgt das Signal „Warnung bei Gefahren“ (eine Minute an- und abschwellender Ton) und um 10.12 Uhr erneut das Signal „Entwarnung“ (eine Minute Dauerton).

Im Ernstfall, etwa bei Großschadensereignissen auf den Verkehrswegen wie dem Rhein, den Autobahnen und Eisenbahnstrecken, oder bei der chemischen Industrie, bedeutet die Warnung: „Gebäude aufsuchen, Türen und Fenster schließen, ggf. Lüftungsanlagen abschalten und auf Rundfunkdurchsagen bei Radio Leverkusen oder WDR2 achten.“

Über die Warn-App „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) wird landesweit eine Probewarnmeldung versendet. Die Warn-App wird dazu zentral vom Land NRW ausgelöst. Weitere Informationen zum Warntag gibt es im Internet unter www.leverkusen.de.

(cebu)