Am Bahnhof Opladen : Balanceakt an der Brückenrampe

Leverkusen Durch das Verschieben entsteht mehr Platz für das künftige Fahrradparkhaus, das bis November fertiggestellt sein soll.

(LH) Seit eineinhalb Wochen ist die Fahrradrampe an der Bahnhofsbrücke in Opladen für Drahtesel, Kinderwagen und Co. tabu. Die Nutzung wäre auch gar nicht mehr möglich, denn an der Rampe wird derzeit kräftig gearbeitet. Der hintere Teil wird ab dem Podest mehr als acht Meter zurückgesetzt. So verschiebt sich der Rampenauslauf, die bisherigen Verquälungen am verwinkelten Ende sind dann Geschichte. Zudem entsteht durch das Verschieben im Inneren mehr Platz für das künftige Fahrradparkhaus, das nach Stand jetzt bis November fertiggestellt sein soll. Bis dahin müssen Radfahrer, Rollstuhl- und Rollatorennutzer und Kinderwagenschieber das Nachsehen haben: Vorerst ist nur die Lützenkirchener Straße als Ausweichstrecke zwischen Bahnstadt und Opladener Innenstadt nutzbar. Denn die Campusbrücken samt Rampe soll erst ab Ende Mai nutzbar sein. Foto: Uwe Miserius