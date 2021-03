Kostenpflichtiger Inhalt: Altstadtfunken Opladen unterstützen Kirchen-Stiftung : Jecken spenden für bedürftige Familien

Treffen sich vier Altstadtfunken zwecks Spendenübergabe: Pfarrer Heinz-Peter Teller, Harald Spanner und Udo Kreie am „Möden Funk“. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Opladen Die Opladener Altstadtfunken übergeben 500 Euro an Stadtdechanten Teller. Er sitzt der Stiftung „Zukunft Jugend in Leverkusen“ vor, die benachteiligte Familien in der Stadt unterstützt.