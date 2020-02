Altstadtfunken Opladen : Mädchensitzung – und der Präsident ist sprachlos

Leverkusen Da war er auf einmal still: Eine Super-Überraschung platzte Ober-Altstadtfunke Rainer Martins in die durchgeplante Mädchensitzung.

Knapp 1300 fantasievoll gekleidete Mädchen sorgten am Mittwoch im ausverkauften Forum für fantastische Stimmung. Auf der Bühne versammelten sich Künstler wie Guido Cantz und Bernd Stelter. Und Musikgruppen wie Black Fööss und Räuber – alles, was im Kölner Karneval Rang und Namen hat. Zum Schluss marschierten die Kölsche Funke Rut-Wiess vun 1823 in den Saal. Konnte es etwas Schöneres geben, als Karneval im kollektiven Farbenrausch zu feiern und sich so als Präsident von der Bühne zu verabschieden?