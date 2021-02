Karneval digital in Opladen : Altstadtfunken gehen eine Stunde auf Sendung

Beim Online-Fasteleer haben die Altstadtfunken schon eine gewisse Übung. Ihr technisches Geschick bewiesen sie unter anderem beim Nubbelerwachen zu Sessionsbeginn. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Funkenappell am Samstag: Die Home-Office-Funken müssen sich dazu in die komplette Montur werfen, denn die Musterung der Ausrüstung findet per Fernprüfung statt.

Von Ulrich Schütz

New York, Rio, Opladen: Der Funkenappell der Altstadtfunken vun 1902 wird kommenden Samstag, 13. Februar, weltweit zu sehen sein. Die Corona-Abstandsregeln zwingen die Aktiven der ältesten Leverkusener Karnevalsgesellschaft, Humor und Narretei per Live-Übertragung im weltweiten Netz sichtbar zu machen. Wer will, kann sich über die Internetseite der Altstadtfunken oder über Facebook vom heimischen Sofa in die Spaßveranstaltung einklinken.

„Wir werden eine gute Stunde auf Sendung sein“, kündigt Kommandant Udo Kreie an. Mit Präsident Harald Spanner wird er den virtuellen Funkenappell moderieren. Zum Programm gehören Grußworte per Video von Oberbürgermeister Uwe Richrath, der Karnevalsgesellschaft Derkemer Grawler aus Bad Dürkheim und weiteren weiteren Karnevalsfans. Es gibt einen Einspieler von der Regimentsmesse mit kurzer Ansprache von Regimentspfarrer „Weihrauchspitter“ Monsignore Heinz-Peter Teller; an der Orgel sitzt Otto Faust.

Die Home-Office-Funken müssen sich dazu in die komplette Montur werfen, denn die Musterung der Ausrüstung findet per Fernprüfung statt. Es folgen die Vereidigung der Neufunken, Beförderungen und Jubilarehrungen. Für die weitere Unterhaltung sollen Einspielvideos von Olli dem Köbes, Büttenredner Dr. Jens Singer, Altstadtfunken-Mädchengarde, Kinder und Jugendtraditionskorps und Funkenkorps sorgen.