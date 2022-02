Die erste Brauchtumszone der Session in Leverkusen : Die Altstadtfunken jubeln: „Mir sin widder do“

Die Mädchengarde durfte endlich wieder zeigen, was sie kann, nämlich prima tanzen mit akrobatischen Einlagen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Opladen So geht Brauchtumszone: Der Funkenappell am Funkenturm in der Bahnstadt bot endlich wieder tanzende Garden, Extra-Ehrungen und lockere Sprüche.

Von Ulrich Schütz

Plötzlich war sie am Samstag da: die kleinste Leverkusener Brauchtumszone. In Opladen. Am alten Bahn-Wasserturm. Die Karnevalsgesellschaft Altstadtfunken Opladen feierte genussvoll ihren Funkenappell auf dem Parkplatz am Vereinsdomizils. Präsident Harald Spanner begrüßte um kurz nach 11.11 Uhr das Publikum ausgesprochen freudig: „Schön, dat ihr do seid!“ und holte gleich den designierten Prinzen Marijo I. (Klasic) auf die Bühne: „Hier seht ihr den immer noch nicht proklamierten Prinzen“, frotzelte er. Die Tollität konterte: „Es gibt (in Corona-Zeiten) den doppelten Prinzen, den dreifachen und den Dauerprinzen. Es findet sich immer noch eine Steigerung...“

In der Regel läuft der Funkenappell schon im Januar vor der Volksbank Opladen. Aber während der Pandemie heißt es improvisieren. Deshalb verlegten die Funken alles in die Bahnstadt, bauten morgens nach dem Sturm eine Bühne auf, platzierten Getränkewagen und Biertische, ließen es sich mit befreundeten Karnevalisten und Fans bei herrlicher Sonne gut gehen – nach der Kontrolle durch Sicherheitsleute. Leichte Böen ließen dabei die Aerosole während der vierstündigen Veranstaltung heftig Rock‘n‘Roll tanzen. „Wir haben extra Wind zum Durchlüften bestellt“, sagte Vize-Senatspräsident Norbert Esser, ohne eine Miene zu verziehen, während hilfreiche Damen den Blumenschmuck auf den Tischen festklebten.

Die Altstadtfunken zelebrierten ihren Appell am Funkenturm. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Traditionskorps (Kommandant: Udo Kreie), Mädchengarde (Kommandantin: Annika Schwenke), Jugend- und Kinderkorps (Kommandantin: Meike Wenz) und Tanzpaar Anna Hammer und Markus Weis durften dann endlich ihr Können zeigen. Präsident Spanner riss in seiner Moderation die Probleme der aktiven Funken-Mitglieder nur kurz an: Alle Tänzer hatten Mühe mit dem Training unter Corona-Regeln. Vor allem war es nicht ganz einfach, in den vergangenen auftrittslosen Jahren den Nachwuchs zum Bleiben zu motivieren. Zum Dank für die Arbeit mit den Pänz holte Präsident Spanner zwölf Mütter und einen Vater auf die Bühne.

Eine Extra-Ehrung bekam Senatspräsident Norbert Roß. Mit 28 Jahren trat er den Altstadtfunken bei und blieb ihnen bis heute – 44 Jahre – verdienstvoll treu (ohne ihn hätten die Funken wohl nicht den schmucken Funkenturm realisiert). Für 55 Jahre Mitgliedschaft wurde Dieter Dinnendahl in Abwesenheit ausgezeichnet. Bei soviel Trubel kamen sogar Bewohner des benachbarten Studierenden-Wohnheimes ans Fenster und hielten mit den Handys alles fest.

Das erste Humorkapitel des Morgens däute „Weihrauchts-Pitter“ (Regimentspfarrer Heinz-Peter Teller) ins Publikum. Weil die traditionelle Regimentsmesse ausfallen musste, sprach der Stadtdechant nur ein Morgengebet, um in seiner kölschen Art hinterherzuschieben: „Aber ihr wisst ja: Ihr könnt auch in die Kirche kommen, wenn keine Altstadtfunken-Messe ist.“