Aggressive Stimmung : Lindenplatz musste geräumt werden

Funkenkoch Erik Wittenberg ist mit einer Mini-Abordnung der Altstadtfunken den Rosenmontagszugweg verkehrt herum abgefahren. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen/Schlebusch Aggressive Stimmung in Schlebusch an Sonntag: Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst mussten eingreifen. Mini-Rosenmontagszug in Opladen

Und das Wetter hätte heute so schön mitgespielt. Diesmal aber machte dem traditionsreichen Opladener Rosenmontagszug Corona einen Strich durch die Rechnung. Der Ukraine-Krieg verschärfte in den vergangenen Tagen die Situation. In Köln ist der Rosenmontagszug zur Friedensdemo geworden. Und auch eine vierköpfige Abordnung der Altstadtfunken hat sich auf den Weg gemacht. Die Gruppe fuhr per Fahrrad den Rosenmontagszugweg durch Opladen verkehrt herum ab. Mit dabei nicht nur Tulpen-Strüßjer und ein paar Kamelle für Kinder, die sie zufällig passierten, sondern auch Ballons und eine improvisierte Fahne in den ukrainischen Farben. „Die Leute brauchen in diesen Tage ein wenig Abwechslung“, sagt Funkenkoch Erik Wittenberg. Er hatte 2021 schon eine ähnlcihe Aktion mit einem Traktor initiiert. Altstadtfunken-Kollege Tim Hoennings ergänzt: „Die Resonanz der Leute war durchweg positiv.“

Die Stadt resümiert das Karnevalswochenende so: „Am Karnevalssamstag war die Stimmung unter den Feiernden durchgehend friedlich, und dem Kommunalen Ordnungsdienst wurde in großem Maße Verständnis entgegengebracht. Insgesamt wurden durch den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) vier Verstöße gegen §118 OwiG (Belästigung der Allgemeinheit bzw. Widerstand oder Beleidigung der Ordnungskräfte), ein Verstoß aufgrund von Vermüllung und ein Verstoß gegen Wildpinkeln festgestellt“, fasst die Verwaltung zusammen. Es seien 73 Jugendschutzkontrollen durchgeführt und drei Platzverweise ausgesprochen worden. Der Lärmwagen habe fünf Ruhestörungen verzeichnet, die aber alle friedlich verliefen.

Anders gestaltete sich der Karnevalssonntag in Schlebusch: Die Stimmung am Lindenplatz sei im Vergleich zu den vorherigen Tagen als „deutlich aggressiver und hemmungsloser“ wahrgenommen worden. „Infolgedessen musste der Lindenplatz gegen 19 Uhr geräumt werden, um die Lage nicht weiter eskalieren zu lassen.“

Insgesamt stellte der KOD sieben Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz und einen weiteren Verstoß gegen §118 OwiG fest. Die Stadt spricht von einem Platzverweis und drei Strafanzeigen – „eine wegen Beleidigung, eine wegen Körperverletzung und eine wegen gefährlicher Körperverletzung... Im Rahmen der gefährlichen Körperverletzung musste eine Person fixiert und durch die Polizei ins Gewahrsam verbracht werden.“ Schon am Freitag hatte die Polizei am Lindenplatz wegen Körperverletzung eingegriffen.

(LH)