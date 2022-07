Sommerfest am Funkenturm in der Opladener Bahnstadt : Bei den Altstadtfunken gibt’s nur Porzellan unterm Kuchen

Leverkusen-Opladen “Wir wollen die Umwelt schonen“, sagt Senatspräsident Norbert Roß von den Altstadtfunken. Heißt: Am Samstag schiebt die KG jedes Grillwürstchen und jedes Stück Kuchen auf einen Porzellanteller anstatt auf Plastik oder Pappe. Und sonst? „Haben wir Funken am Samstag auf jeden Fall gute Laune“, sagt Roß schelmisch.

Karneval im Sommer? Fast. Die Opladener Altstadtfunken feiern am Samstag, 9. Juli, ab 14 Uhr Sommerfest am Funkenturm in der Bahnstadt. Und das wird umweltbewusst, vor allem was das Geschirr angeht. Die traditionsreiche Karnevalsgesellschaft setzt auf Porzellan unter Kuchen, Salaten und Leckerem vom Grill. „Kommt alles zwischendurch in unsere Spülmaschine“, kündigt Senatspräsident Norbert Roß an. „Wir haben da so ein Industriegerät.“