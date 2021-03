Leverkusener Wohnungsgesellschaft : Altersdiskriminierung? WGL-Chef will nicht gehen

Leverkusen Im Fall des Chefs der städtischen Wohnungsgesellschaft (WGL) und früheren Baudezernenten, Wolfgang Mues, könnte jetzt ein arbeitsgerichtlicher Rechtsstreit drohen. „Das Tischtuch ist zerschnitten“, heißt es aus Ratskreisen.

In einem nicht öffentlichen Ratsbeschluss liest sich das so: „Die Verhandlungen mit Herrn Wolfgang Mues als Geschäftsführer werden mit sofortiger Wirkung eingestellt.“ Ein juristischer Beistand soll zur Wahrung der Interessen der WGL beauftragt werden.

Was ist passiert? Der Stadtrat hatte fristgerecht den Vertrag mit Mues gekündigt, ihm aber auch eine Verlängerung bis zum Renteneintritt zum 30. Juni 2024 in Aussicht gestellt. Das reicht Mues aber offenbar nicht. Ohne die Kündigung wäre Mues’ Vertrag um weitere fünf Jahre bis zum 31. Januar 2027 verlängert worden und somit deutlich über den Renteneintritt hinaus. In einem Brief an den Aufsichtsratsvorsitzenden, Stefan Baake, pocht Mues nun auf diese längere Frist und macht den Verdacht der „Altersdiskriminierung“ geltend. Der mache die Kündigung unwirksam, schreibt Mues weiter und macht Ansprüche auf den Ersatz eines ihm angeblich entstanden Vermögensschadens geltend.