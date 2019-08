Altenberger Kultursommer : Liebesweisen und Glaubenssinfonie

Odenthal Der Altenberger Kultursommer glänzt im September mit Opern-Arien und Bruckner.

Der Altenberger Kultursommer geht ab September in die letzte Runde für dieses Jahr. Konkret in zwei Runden – einmal mit einem Liederabend, einmal mit einem Konzertabend der Bayer Philharmoniker.

Das passt zu romantischer Sommerstimmung: Pe Weber hat für Sonntag, 15. September, „Liebesweisen“ vorbereitet – aus verschiedenen Musikepochen. So erklingen bekannte Opern-Arien vom Barock bis zur heutigen Zeit mit der klaren Sopran-Stimme von Weber. Die Wermelskirchenerin absolvierte erstmal eine Ausbildung zur Bankkauffrau, „schulte“ aber nach der Geburt ihrer Töchter um: Weber studierte klassischen Gesang an der Musikhochschule Wuppertal, ist mittlerweile freischaffende Sängerin und Gesanglehrerin.

Begleitet wird sie an diesem Abend am Flügel von Pianist Benjamin März und Violinist Matthias Bruns. Letzterer wird dann auch als Solist zu hören sein, kündigt der Förderverein Kultursommer Odenthal-Altenberg an. Die Musikvorträge werden noch ergänzt „durch themengleiche Texte verschiedener Autoren bzw. durch die Übersetzung der fremdsprachlichen Arien, gelesen von Christoph Weber“, heißt es weiter.