Bezirksvertretung beschließt Fällung Alte Blutbuche in Opladen ist nicht zu retten

Aufmerksame Anwohner der kleinen Parkanlage an der Ecke Düsseldorfer Straße/Im Kalkfeld dürften am Morgen des 15. Juni die Ohren gespitzt und aufmerksam aufgeschaut haben. In dem Grünareal war in den frühen Stunden die Baumkrone einer mächtigen Blutbuche mit lautem Knacksen und einem folgenden Krachen auf Grünfläche und Weg gefallen. Starke Winde hatten das gefährliche Schauspiel verursacht. Nun ist klar: Der stolze alte Baum, den es zum Teil niedergelegt hatte, ist nicht mehr zu retten.