Fünf Jahre „OP“ : Alte Liebe für Auto und Kennzeichen

Leverkusen Das Kennzeichen als Signet von Heimatliebe: Seit fünf Jahren dürfen Fahrzeuge wieder „OP“ tragen. Für die Wählergruppe „OP plus“ ein Grund, mit Oldtimerfreunden auf dem Opladener Marktplatz zu feiern.

So ist es auch Claudia Gerlach aus Ropenstall ergangen. Die Mutter dreier Töchter wünschte sich für ihren VW-Pritschenwagen des Baujahres 1966 unbedingt die passenden Initialen. Weil diese für Leverkusen bereits vergeben waren, gehörte sie zu den ersten, die sich das Nummernschild OP-VW 66 besorgte, als es diese Möglichkeit vor fünf Jahren erneut gab. Dieser Bus – sie nennt ihn in Anlehnung an die von ihr hoch geschätzte, ehemalige Zeichentrickserie „Luzie, der Schrecken der Straße“ liebevoll „Luzie“ – ist ihr ganzer Stolz. „Schon von Kindheit an, habe ich mir ein solches Fahrzeug gewünscht. Vor acht Jahren wurde mein Traum endlich wahr“, beschrieb die 52-Jährige. Für keinen Preis der Welt würde sie das seltene Mobil, das einst als gängiges Handwerkerauto galt, hergeben.