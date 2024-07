Leverkusener Sensenhammer im Zeichen der Fotografie Alte Fabrikhalle wird zum Foto-Atelier

In ihrem leichten Sommer-Outfit saß die junge Helena Wagner vor einem der riesigen Schleifsteine im Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer. Über ihrer Kleidung trug sie eine dem Anschein nach schwere Schürze, in der Hand ein Sichelmesser. Die 14-jährige Schülerin bildete einen starken Kontrast zu den Jahrzehnte alten Maschine. Das Motiv hatte Helena sich selbst überlegt, Fotograf Max Mehner machte die Aufnahmen. Beim Portraitfotokurs für Kinder und Jugendliche wurden die alten Mauern in der ersten Ferienwoche zur Foto-Atelier für Nachwuchsmodels und -fotografen.