Info-Treff auf dem Weihnachtsmarkt Alte Feuerwache – Leverkusener gestalten mit

Die „Alte Feuerwache“ an der Dönhoffstraße wird derzeit zum Quartierstreffpunkt umgebaut. Sie soll im Frühjahr 2024 für die Bürgerschaft öffnen. In dem neuen Quartierstreff werden Angebote für Familien, Alleinerziehende, Senioren geschaffen werden. Die zukünftigen Nutzer können eigene Ideen und Anregungen dem Quartiersmanagement mitteilen. Vor diesem Hintergrund bieten Mitarbeiter des Quartiers- und Stadtteilmanagements am Donnerstag, 14. Dezember, von 11 bis 20 Uhr im Sozialhäuschen auf dem Christkindchenmarkt Informationen rund um das Integrierte Handlungskonzept Leverkusen-Wiesdorf (InHK) an und sammeln Anregungen von Bürgern. „Über den direkten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern möchten wir herausfinden, welche Angebote fehlen“, erläutert Quartiersmanagerin Svenja Stettes. „Alle die mitmachen, haben die Chance, einen Preis zu gewinnen.“