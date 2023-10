Vortrag des Geschichtsvereins Als U-Boot „Leverkusen“ im Atlantik versank

Vor mehr als 80 Jahren, am 20. Juli 1943, sank das Patenschaft-U-Boot U558 der Stadt Leverkusen im Atlantik. Nur fünf Besatzungsmitglieder überlebten und gingen in britische Kriegsgefangenschaft. Mit einem Vortrag am Dienstag, 24. Oktober, um 19 Uhr in der Villa Römer, Haus-Vorster-Str. 6, erinnert der Bergische Geschichtsverein an diese Zeit. Der Eintritt ist frei.