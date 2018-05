Hauptspeise: Als Sugo zu Pasta mit Garnelen

Zutaten

Chilischote kleinschneiden. Schalotte, Knoblauch fein hacken, Tomaten in Spalten oder Stücke schneiden, Zucchini grob raspeln. Erdbeeren in Stücke schneiden. Nudeln in Salzwasser garen. Garnelen mit Knoblauch, Chili, Zucchini und Schalotten im Öl 2-3 Minuten braten. Tomaten und Erdbeeren zugeben, heiß werden lassen. Abgetropfte Nudeln mit Basilikum unterheben. Mit Balsamico, Salz und Pfeffer abschmecken. (-dts)