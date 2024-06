Vortrag und Führung der Geschichtsvereine Als Leverkusen hochexplosiv war

Im Zentrum der Spurensuche in Altenberg im Juli stehen der Niedergang, die Zerstörung und die Rettung des Klosters an der Dhünn. In das aufgelöste Kloster zog eine chemische Fabrik ein. Die Unternehmer Mannes und Wöllner stellten hier Farbstoffe her und arbeiteten an der Sprengmittelzubereitung. Doch kam es am 7. November 1815 zu einer Explosion mit Brandkatastrophe. Am frühen Morgen war der Feuerschein in Odenthal weithin zu sehen. Es drohten die völlige Zerstörung der Kirche. Doch bürgerschaftliches Engagement und die persönliche Unterstützung des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm IV. retteten das gotische Meisterwerk, den Altenberger Dom. Auf dem Rundgang stellt Randolf Link viele historische Ansichten und Zeitzeugenberichte vor. Damit wird die Führung zur spannenden Zeitreise in die jüngere Altenberger Vergangenheit.