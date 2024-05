Gastronomie in Leverkusen Als es in Opladen noch 70 Lokale gab

Heimatfreund, Ex-Karnevalsprinz und Autor Toni Blankerts kennt die Opladener Gastro-Szene wie kein Zweiter, erinnert sich und beschreibt, was sich in den letzten Jahren verändert hat. Mit Wehmut blickt er dabei zurück auf die Entwicklung der örtlichen Gastronomieszene, deren Veränderungen er seit vielen Jahren hautnah miterlebt hat. Speziell in seinem 2018 veröffentlichten Buch „Zu Gast in Opladen – Gestern und Heute" beschreibt Toni Blankerts eine lange zurückliegende Zeit in seiner Heimatstadt, als weder Flugreisen noch Internet und schon gar keine Mobiltelefone existierten.