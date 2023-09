Stadt und Land in den 20er Jahren Als der Stadtbürger die Freizeit entdeckte

„Es gab viel Landwirtschaft und Industrie“, sagt Reinhold Braun vom Bergischen Geschichtsverein. In seinem Archiv hat er viele alte Fotos, die genau das zeigen. Die Farbenfabriken Bayer in Wiesdorf, das Bahn-Ausbesserungswerk in Opladen, Dynamit Nobel und Wuppermann in Manfort, die Carbonit-Fabrik in Schlebusch. Die Industriestandorte standen in strengem Kontrast zu den landwirtschaflich geprägten Gebieten. Doch hatten Bauern und Arbeiter eins gemeinsam. „Es gab viel Armut und Arbeitslosigkeit“, sagt Braun. Der Erste Weltkrieg hatte den Menschen in ganz Europa schwer zugesetzt, 1923 kam eine Hyperinflation hinzu, das Geld war nichts mehr wert, eine reger Tauschhandel auf dem Schwarzmarkt begann. Erst 1924 beruhigte sich die Wirtschafslage allmählich. Die „goldenen“ oder auch „wilden“ 20er nahmen ihren Lauf. Mit der Wirtschaftskrise 1929 sollten sie enden.