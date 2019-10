Forum Leverkusen : Alpintag im Forum macht Lust auf Wandern und Klettern

Viele Besucher kamen am Samstag ins Forum, um sich über Wanderreisen in die ganze Welt zu informieren.

Vogelgezwitscher, Bergpanorama und buddhistische Gebetsfahnen im einen, reizvolle Abenteuer vor der Haustür im anderen Saal. Das Forum war am Samstag Ziel von hunderten Menschen, die sich der Natur, dem Reisen und der boomenden Outdoor-Sportart Bergwandern und -klettern verschrieben haben. Bereits zum zwölften Mal drehte sich beim Kölner Alpenverein alles um die Sehnsucht der Rheinländer nach den Bergen.

Geboten wurde ein Mix aus Reportagen, Seminaren und Kurzvorträgen. Da informierte Christine Thürmer – mit 45.000 Kilometern die wohl meistgewanderte Frau der Welt – im Agam-Saal zum Beispiel über das Thema „Fernwandern in Europa“. „Das will ich unbedingt auch machen“, schwärmte Zuschauerin Sandra. Familiengruppenleiter Martin Gehring klärte über „Kinder beim Bergwandern“ auf. Um die Spannung aufrecht zu erhalten, riet Gehring, könne man den Kindern „wichtige“ Aufgaben geben. Dazu zählten Wegezeichen zu erkennen, Steinmännchen zu bauen oder Kletteraktionen einzulegen.

Der Dachverband Deutscher Alpenverein (DAV), der etwa vier Prozent Mitgliederzuwachs verbucht und insgesamt 1,2 Millionen Mitglieder verzeichnet, feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen.

Nebenan referierte Julia Mrazek, Projektleiterin „Bergsport mit Zukunft“, über nachhaltige Touren. Nachhaltigkeit und Umweltschutz seien in Zeiten des Klimawandels aktueller denn je, betonte sie. Bei dem Spagat sei Ressourcenschutz am Berg ein wichtiger Helfer, etwa in Form der Initiative „So schmecken die Berge“, bei denen Teilnehmer ausschließlich regionale Produkte verwendeten.