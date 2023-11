Leverkusener Alpaka-Hengst nach kleinem Leichlinger benannt Mika tauft Mika im Wildpark

Mika heißt jetzt Mika, was Mika bezeugen kann. Klingt verwirrend? Ist es aber nicht. Der im September geborene Alpaka-Hengst aus dem Wildpark – die Energieversorgung Leverkusen (EVL) ist Pate – ist am Montag symbolisch auf den Namen Mika getauft worden. „Patenonkel“ Thomas Eimermacher, kaufmännischer Chef der EVL, war dabei ebenso Zaungast am Gehege wie eine Familie aus Leichlingen, deren Nachwuchs großen Anteil am neuen Alpaka-Namen trägt.