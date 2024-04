Bayer Leverkusen vor erstem Meistertitel Was Fans und Anwohner vor dem Anpfiff am Sonntag wissen sollten

Sperrungen Für den Aufbau der Absperr- und Sicherungsmaßnahmen wird die Bismarckstraße am Sonntag bereits ab 13 Uhr für unbestimmte Zeit zwischen dem Kreisverkehr Robert-Blum-Straße und der Straße Am Stadtpark gesperrt. Lediglich die Zufahrt vom Konrad-Adenauer-Platz auf die Bismarckstraße bis vor die Autobahnbrücke (Höhe Zufahrt Parkplatz Ostermann-Arena) wird so lange wie möglich für Anlieger ermöglicht. Nutzer der Parkplätze P8 bis P11 müssen sich darauf einstellen, dass sie ihre Parkplätze nicht wie üblich etwa eine Stunde nach Spielende verlassen können, sondern dass eine Ausfahrt erst mehrere Stunden nach Spielende möglich ist, schreibt die Stadt. Vier Stunden vor Spielbeginn starten die üblichen Sperrungen an den Einfahrten in die Neuenhof-Siedlung, der Schleswig-Holstein-Siedlung, der Eisholz-Siedlung, der Siedlung Am Stadtpark, dem Wohnbereich zwischen Rathenaustraße und Manforter Straße und der Alsenstraße. Der gebührenfreie Parkplatz unter der Stelzenautobahn bleibt Besuchern des Spiels vorbehalten. Das Calevornia und die Park-Sauna schließen am Sonntag um 13 Uhr.