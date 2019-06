Leverkusen : Alles bereit für 19. Halbmarathon

Schon mehr als 4000 Läufer haben sich bereits für den 16. Juni angemeldet, um den „Todesberg“ zu bezwingen.

Von heute an sind die Tage bis zum Start gezählt. Bislang haben sich schon mehr als 4000 Sportler zur Teilnahme am 19. Leverkusener Halbmarathon vormerken lassen. Die Online-Anmeldung endet am Sonntag, 9. Juni, um 22 Uhr. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor Beginn möglich.