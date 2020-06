Amtsgericht : Alkoholkranke Angeklagte bedankte sich für Strafe

Ein ungewöhnlicher Fall aus Leverkusen: Die Auflage des Gerichts zur Verfahrenseinstellung von 15 Sozialstunden nahm die Angeklagte dankbar an und freute sich über Beschäftigung. Foto: dpa/Britta Pedersen

Leverkusen Vorwurf des Medikamentenhandels vor Gericht fallengelassen, als Auflage gab es Sozialstunden für die 53-Jährige. Die nahm das Urteil dankbar an und freute sich über Beschäftigung.

Eine Frau aus Leverkusen musste sich jetzt vor dem Amtsgericht verantworten. Sie habe mit verschreibungspflichtigen Medikamenten Handel betrieben, so lautet der Vorwurf. Die alkoholkranke Frau jedoch legte glaubhaft dar, sie habe die Tat so nicht begangen. Ganz ohne Strafe kam sie aber nicht davon – anders als gewöhnliche Angeklagte zeigte sie sich dafür sogar dankbar.

Laut Anklage hatten Beamte der Polizei die 53-Jährige am 26. März des vergangenen Jahres in der Opladener Bahnhofsstraße dabei beobachtet, wie sie Medikamente an eine Person weitergab und dafür 20 Euro erhielt. Bei den Pillen soll es sich unter anderem um ein verschreibungspflichtiges, krampflösendes Medikament gehandelt haben.