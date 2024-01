Trägerwechsel in Leverkusen Alexianer übernehmen Remigius-Krankenhaus

Die Alexianer sind einer der größten konfessionellen Träger in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft mit Hauptsitz in Münster und einer über 800-jährigen Tradition im Bereich Gesundheit, Pflege, Betreuung und Förderung von behinderten, kranken und älteren Menschen. Mehr als 30.000 Mitarbeiter arbeiten in vier Verbünden, verteilt auf sechs Bundesländer in Kliniken, Einrichtungen der Altenhilfe, der außerklinischen Pflege sowie der Eingliederungs-, Kinder- und Jugendhilfe.