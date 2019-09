TV-Fahndung : „Aktenzeichen XY“ zeigt Räuber aus Leverkusen

Ein Fall aus Leverkusen ist Thema bei „Aktenzeichen XY“. Foto: ZDF

Leverkusen (bu) Mit Hilfe einer TV-Fahndung hoffen Ermittler der Kripo den Tätern eines spektakulären Überfalls in Steinbüchel am Jahresanfang auf die Spur zu kommen. Der Leverkusener Fall ist Teil der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“, die am Mittwoch, 18. September, um 20.15 Uhr im ZDF gezeigt wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einer Überwachungskamera soll die Täter und deren Fahrzeuge aufgenommen haben. Die Bilder sollen in der Sendung gezeigt werden.

Drei bewaffnete und maskierte Räuber hatten am Sonntagmorgen, 20. Januar, in Steinbüchel ein Ehepaar sowie deren im gleichen Haus lebenden Hauswirtschafter überfallen. Nachdem sie beide Paare in ihre Gewalt gebracht und gefesselt hatten, zwangen sie die Hauseigentümer, den Tresor zu öffnen. Die Täter erbeuteten Bargeld, eine Münzsammlung, Schmuck und wertvolle Handtaschen der Marke Prada. Nachdem es den beiden Hauswirtschaftern gelungen war, sich und das andere Ehepaar zu befreien, alarmierten sie die Polizei.