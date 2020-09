Kostenpflichtiger Inhalt: Zufahrten zur Rheinquerung wachsen : Brücken-Baustelle in Leverkusen ruht

Die Baustelle der Rheinbrücke im 180 Grad Panorama: An der Leverkusener Seite (links) wurden erste Pfeiler gesetzt, doch derzeit ruht die Baustelle, an den Zufahrten zur Brücke wird jedoch weitergearbeitet. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Ein neuer Vertragspartner für die Brückenbaustelle am Rhein in Leverkusen ist noch nicht gefunden. Die Arbeiten dort ruhen. Eine neue Zufahrt am Spaghetti-Knoten steht kurz vor der Eröffnung.