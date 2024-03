Aktionswoche in Leverkusen Radeln für die Menschenrechte

Vereine, Wohlfahrtsverbände und Schulen tragen zum Programm bei und das Kommunale Kino im Forum zeigt in dieser Zeit vier Filme zu verschiedenen Facetten der Menschenrechte. Einige, wie der „Lernsnack Menschenrechte & Rassismus“ für Lehrkräfte an weiterführenden Schulen oder ein Workshop für Fachkräfte der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, richten sich an Multiplikatoren. Offen für alle ist unter anderem die kreative Aktion „Menschen haben Rechte - überall“ in Kooperation mit dem Wiesdorfer Quartiers oder die Lesung und Gespräch mit Burak Yilmaz, Autor des Buches „Ehrensache! Gemeinsam gegen Judenhass“ zum Abschluss am 27. März um 18.30 Uhr in der Wiesdorfer Stadtbibliothek. Lise-Meitner-Gymnasium, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium und Theodor-Wuppermann-Schule tragen – wie viele andere – das Label „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, das immer wieder neu mit Leben gefüllt werden muss. Die drei Schulen nehmen deswegen an einem gemeinsamen Aktionstag und einem Workshop „Antisemitismus erkennen und begegnen“ im Rathaus teil.