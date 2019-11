Aktion des Zonta Clubs gegen Gewalt an Frauen : „Orange your City“: Der Wasserturm leuchtet

Der EVL-Wasserturm leuchtete Montagabend in Orange über Leverkusen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das Wahrzeichen der Stadt wurde am Montag zum strahlenden Symbol. Neben etlichen weiteren markanten Bauwerken in der Stadt wie Schloss Morsbroich, Funkenturm in Opladen und dem Erholungshaus ließ die EVL auch das höchste Bauwerk der Stadt, eben den Wasserturm, leuchten.

Damit setzte Leverkusen ein Zeichen anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen, der auf den 25. November terminiert ist. Koordiniert wurde die Aktion „Orange your City“ vom Zonta Club Leverkusen. Besonders in Leverkusen: Ein halbes Jahr lang fährt auch ein orangefarbener Bus der Wupsi durch die Stadt, um für das Thema zu sensibilisieren (wir berichteten).

(LH)