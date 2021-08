Spenden für Flutopfer in Leverkusen : Aktion „Schwimmen gegen die Flut“ im Wiembachtal

Spenden für Flutopfer in Leverkusen

Ihren Kraulschwimmstil verbessern und dabei mit einer Spende helfen, das können Interessierte am Wochenende im Wiembachtal. Foto: dpa/Charlie Neibergall

Leverkusen Mit einer Benefizaktion im Hallenbad Wiembachtal will der Trainingsabieter H2O-Bloxx am Wochenende, 21. und 22. August, Spenden für Flutopfer sammeln. Sie sollen der Leverkusener Bürgerstiftung zugute kommen.